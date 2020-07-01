Dünyanın en büyük sosyal medya plâtformlarından biri olan Pinterest, ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Normalde, profiliniz arama motorları tarafından indeks alacaktır. Ancak Pinterest profil gizleme gibi bir düşünceniz var ise, dilerseniz arama motorlarında profilinizin yer almamasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle, hiçbir arama motorunda profil bağlantınız veya paylaşımlarınız yer almaz. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde işlem gerçekleştirebilirsiniz.

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Pinterest Profil Gizleme Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklayın.

2) Ardından ise Ayarlar menüsüne tıklayın.

3) Sol menüdeki Gizlilik ve veriler sekmesine tıklayın.

4) "Profilinizi arama motorlarından gizleyin" seçeneğini onaylayın.

Bu bağlamda, yukarıdaki adımlar doğrultusunda, Pinterest profil gizleme işlemlerini uygulamış olduk. Profilinizi arama motorlarından gizlemek için bu işlemleri uygulayabilirsiniz. İşlemlerinizin tamamen gerçekleşmesi için, belirli bir süre geçmesi gerektiğini ise hatırlatmak istiyoruz. Hepsi bu kadar...