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MarkText Uygulamasında Satır Yüksekliği Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:40 - Tarih: 21 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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MarkText Uygulamasında Satır Yüksekliği Değiştirme Nasıl Yapılır?MarkText uygulaması ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, marktext tema değiştirme ve marktext font boyutu değiştirme gibi konulara yer vermiştik. Bugün ise sizlerle, marktext satır yüksekliği değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Yazı yazarken, daha iyi bir görünüm elde edebilmek adına, satır yüksekliğini (line-height) ayarlamak isteyebilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hemen ilgili adımları paylaşıyor olacağız.

AYRICA: MarkText Uygulamasında Yazı Editörü Genişliği Nasıl Ayarlanır?

MarkText Uygulamasında Satır Yüksekliği Değiştirmek

1) Öncelikle ilgili uygulamaya girelim.

MarkText Uygulamasında Satır Yüksekliği Değiştirmek 1

2) Preferences sekmesine tıklıyoruz.

MarkText Uygulamasında Satır Yüksekliği Değiştirmek 2

3) Akabinde Editor bölümüne giriş yapıyoruz.

MarkText Uygulamasında Satır Yüksekliği Değiştirmek 3

4) Line height adlı skalayı değiştirerek, satır yüksekliğini ayarlayabiliriz.

MarkText Uygulamasında Satır Yüksekliği Değiştirmek 4

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