MarkText Uygulamasında Satır Yüksekliği Değiştirme Nasıl Yapılır?

MarkText uygulaması ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, marktext tema değiştirme ve marktext font boyutu değiştirme gibi konulara yer vermiştik. Bugün ise sizlerle, marktext satır yüksekliği değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Yazı yazarken, daha iyi bir görünüm elde edebilmek adına, satır yüksekliğini (line-height) ayarlamak isteyebilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hemen ilgili adımları paylaşıyor olacağız.

AYRICA: MarkText Uygulamasında Yazı Editörü Genişliği Nasıl Ayarlanır?

MarkText Uygulamasında Satır Yüksekliği Değiştirmek

1) Öncelikle ilgili uygulamaya girelim.

2) Preferences sekmesine tıklıyoruz.

3) Akabinde Editor bölümüne giriş yapıyoruz.

4) Line height adlı skalayı değiştirerek, satır yüksekliğini ayarlayabiliriz.