Apple macOS için geliştirilen ücretsiz markdown uygulaması MarkText ile ilgili ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün ise sizler için, marktext font boyutu değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. MarkText uygulaması ile yazı yazarken mevcut font boyutunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: MarkText Uygulamasında Scrollbar Gizleme Nasıl Yapılır?

MarkText Uygulamasında Font Boyutu Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle Preferences sekmesine tıklıyoruz.

2) Sol menüdeki Editor adlı bölüme giriş yapalım.

3) Font size adlı skalayı değiştirerek, font boyutunu ayarlayabiliriz.