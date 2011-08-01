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MarkText Uygulamasında Font Boyutu Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:30 - Tarih: 18 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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MarkText Uygulamasında Font Boyutu Nasıl Değiştirilir?Apple macOS için geliştirilen ücretsiz markdown uygulaması MarkText ile ilgili ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün ise sizler için, marktext font boyutu değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. MarkText uygulaması ile yazı yazarken mevcut font boyutunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: MarkText Uygulamasında Scrollbar Gizleme Nasıl Yapılır?

MarkText Uygulamasında Font Boyutu Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle Preferences sekmesine tıklıyoruz.

MarkText Uygulamasında Font Boyutu Değiştirmek 1

2) Sol menüdeki Editor adlı bölüme giriş yapalım.

MarkText Uygulamasında Font Boyutu Değiştirmek 2

3) Font size adlı skalayı değiştirerek, font boyutunu ayarlayabiliriz.

MarkText Uygulamasında Font Boyutu Değiştirmek 3

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