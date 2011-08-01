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MarkText Uygulamasında Scrollbar Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:18 - Tarih: 17 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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MarkText Uygulamasında Scrollbar Gizleme Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz gün siz değerli ziyaretçilerimiz ile, ücretsiz ve oldukça da pratik bir kullanım imkânı sağlayan MarkText adlı uygulamadan bahsetmiştik. Bugün ise, MarkText ile ilgili birtakım ipuçlarına başlıyor olacağız. Şimdi, marktext scrollbar gizleme nasıl oluyor, bu yönde bilgi verelim. Yani yazı yazarken, sağ kısımda çıkan kaydırma çubuğunu görmek istemiyor iseniz, bunu gizleyebilmeniz mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

MarkText Uygulamasında Scrollbar Gizleme Nasıl Yapılır?

MarkText Uygulamasında Scrollbar Gizlemek

1) Öncelikle uygulamadaki Preferences sekmesine tıklıyoruz.

MarkText Uygulamasında Scrollbar Gizlemek 1

2) Ardından Window > Hide scrollbars adlı bölüme geliyoruz.

MarkText Uygulamasında Scrollbar Gizlemek 2

3) Hemen karşısında yer alan butonu aktive edebiliriz.

MarkText Uygulamasında Scrollbar Gizlemek 3

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