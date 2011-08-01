Geçtiğimiz gün siz değerli ziyaretçilerimiz ile, ücretsiz ve oldukça da pratik bir kullanım imkânı sağlayan MarkText adlı uygulamadan bahsetmiştik. Bugün ise, MarkText ile ilgili birtakım ipuçlarına başlıyor olacağız. Şimdi, marktext scrollbar gizleme nasıl oluyor, bu yönde bilgi verelim. Yani yazı yazarken, sağ kısımda çıkan kaydırma çubuğunu görmek istemiyor iseniz, bunu gizleyebilmeniz mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

MarkText Uygulamasında Scrollbar Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle uygulamadaki Preferences sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Window > Hide scrollbars adlı bölüme geliyoruz.

3) Hemen karşısında yer alan butonu aktive edebiliriz.