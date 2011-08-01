Geçtiğimiz senelerde sizlerle muhteşem bir markdown editörü olan Typora uygulamasını tanıtmıştım. Ancak ilgili uygulama bir süre önce ücretli oldu. Eğer bir markdown editörüne bütçe ayırmak istemiyor iseniz, sizlerle ücretsiz ve gerçekten oldukça işlevsel bir markdown editörünü tanıtmak istiyorum. MarkText, tamamen ücretsiz olup, içerisinde birçok tema bulunmasının yanı sıra, metinleri kolaylıkla kalın - eğik ve altı çizgili yapabiliyorsunuz. Elbette koyu modu da destekliyor. Ücretsiz olmasına rağmen, muhteşem bir markdown editörü deneyimi sunan MarkText'in resmi GitHub hesabına aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilir ve indirmeyi düşünebilirsiniz.

AYRICA: En İyi Markdown Editörü ile Tanışın: Typora

Apple macOS için Ücretsiz Markdown Editörü: MarkText

Adres: MarkText (Markdown Uygulaması)