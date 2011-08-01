Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Apple macOS için Ücretsiz Markdown Editörü: MarkText

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:25 - Tarih: 16 Ağustos 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Apple macOS için Ücretsiz Markdown Editörü: MarkTextGeçtiğimiz senelerde sizlerle muhteşem bir markdown editörü olan Typora uygulamasını tanıtmıştım. Ancak ilgili uygulama bir süre önce ücretli oldu. Eğer bir markdown editörüne bütçe ayırmak istemiyor iseniz, sizlerle ücretsiz ve gerçekten oldukça işlevsel bir markdown editörünü tanıtmak istiyorum. MarkText, tamamen ücretsiz olup, içerisinde birçok tema bulunmasının yanı sıra, metinleri kolaylıkla kalın - eğik ve altı çizgili yapabiliyorsunuz. Elbette koyu modu da destekliyor. Ücretsiz olmasına rağmen, muhteşem bir markdown editörü deneyimi sunan MarkText'in resmi GitHub hesabına aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilir ve indirmeyi düşünebilirsiniz.

AYRICA: En İyi Markdown Editörü ile Tanışın: Typora

Apple macOS için Ücretsiz Markdown Editörü: MarkText

Apple macOS Markdown Uygulaması: MarkText

Adres: MarkText (Markdown Uygulaması)


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık