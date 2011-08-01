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MarkText Uygulamasında Yazı Editörü Genişliği Nasıl Ayarlanır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:34 - Tarih: 20 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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MarkText Uygulamasında Yazı Editörü Genişliği Nasıl Ayarlanır?Ücretsiz ve oldukça da pratik bir Markdown uygulaması olan MarkText ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, marktext yazı editörü genişliği ayarlama nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Böylelikle yazı yazarken, mevcut genişliği dilediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: MarkText Uygulamasında Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

MarkText Uygulamasında Yazı Editörü Genişliği Nasıl Ayarlanır?

1) Öncelikle Preferences sekmesine tıklıyoruz.

MarkText Yazı Editörü Genişliği Ayarlamak 1

2) Ardından sol menüdeki Editor bölümüne girelim.

MarkText Yazı Editörü Genişliği Ayarlamak 2

3) Maximum width of text editor adlı kutucuğa dilediğiniz şekilde bir yüzde girerek, mevcut yazı editörü genişliğini kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

MarkText Yazı Editörü Genişliği Ayarlamak 3

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