MarkText Uygulamasında Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz içeriklerimizde Apple macOS için geliştirilen MarkText uygulaması ile ilgili paylaşımlar yapmıştık. Bu içeriklerimize ise ara vermeden devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, marktext tema değiştirme konusunda bilgi veriyor olacağız. Dilediğiniz şekilde mevcut temalar arasından seçim yapabilirsiniz. Böylelikle, yazı yazarken gözünüze daha güzel gelen bir tema tercih etmiş olacaksınız. Dilerseniz ilgili konuya yönelik adımları hemen paylaşıyor olacağız.

AYRICA: MarkText Uygulamasında Font Boyutu Nasıl Değiştirilir?

MarkText Tema Değiştirmek Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle uygulamayı açalım.

2) Akabinde Theme sekmesine tıklayarak, mevcut temalardan birisine tıklamamız bu yönde yeterli olacaktır.