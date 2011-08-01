Latife Tekin Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

"Latife Tekin Kimdir?" yazısı ile karşınızdayız. 1957'de Kayseri'nin Karacahevenk köyünde dünyaya gelen Türk edebiyat yazarı Latife Tekin, Ortaöğrenimini Beşiktaş Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra kısa bir süre İstanbul Telefon Başmüdürlüğü'nde çalıştı. 1983 yılında yayınladığı ve Anadolu'daki köy yaşamını anlattığı ilk kitabı "Sevgili Arsız Ölüm" ile ün kazandı. Eserleri İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Hollandacaya çevrildi.

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Latife Tekin, Bodrum Gümüşlük'te, yazmayı seven herkes için tartışabileceği, büyük şehirden uzak sessiz sakin bir şekilde sanatçıların kendini dinleyebileceği "Edebiyat Evi" projesi başlatmış ve bununla ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

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Latife Tekin Kitapları

Sevgili Arsız Ölüm (Adam, 1983)

Berci Kristin Çöp Masalları (Adam, 1984)

Gece Dersleri (Adam, 1986)

Buzdan Kılıçlar (Adam, 1989)

Aşk İşaretleri (Metis, 1995)

Ormanda Ölüm Yokmuş (Metis, 2001)

Unutma Bahçesi (Everest, 2004)

Muinar (Everest, 2006)

Rüyalar ve Uyanışlar Defteri (Doğan, 2009)

Latife Tekin - Senaryo

Bir Yudum Sevgi (1984)

Latife Tekin - Anı

Gümüşlük Akademisi (Nisan, 1997)

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