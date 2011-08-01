İnci Aral Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisinin bugünkü yazısı ise; "İnci Aral Kimdir?" Türk öykü ve roman yazarı olan İnci Aral, 1944 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü bitiren yazar, birçok roman ve öykü kaleme almıştır. "Ölü Erkek Kuşlar" adlı romanı ile "Yunus Nadi Ödülü"nü, "Mor" romanı ile de "Orhan Kemal Roman Armağanı"nı kazanmıştır.

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Ayrıca yazarın 1994'te yayımladığı "Yeni Yalan Zamanlar" romanı, 2002'de yayımlanan "Mor" ve 2007'de yayımlanan "Safran Sarı" romanı ile bir "Yeni Yalan Zamanlar" üçlemesi olarak satışa çıkmıştır.

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İnci Aral Romanları

Ölü Erkek Kuşlar (1992)

Yeşil - Yeni Yalan Zamanlar (1994)

Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm (1997)

İçimden Kuşlar Göçüyor (1998)

Mor - Yeni Yalan Zamanlar 2 (2002)

Taş ve Ten (2005)

Safran Sarı - Yeni Yalan Zamanlar 3 (2007)

Sadakat (2010)

Şarkını Söylediğin Zaman (2011)

Unutmak (2009)

İnci Aral Öyküleri

Ağda Zamanı (1980)

Kıran Resimleri (1983)

Uykusuzlar (1984)

Sevginin Eşsiz Kışı (1986)

Gölgede Kırk Derece (2003)

Anlar İzler Tutkular (2003)

Ruhumu Öpmeyi Unuttun (2006)

Unutmak (2008)

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