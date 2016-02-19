Harper Lee Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Harper Lee Kimdir?" 28 Nisan 1926 yılında Monroeville, Alabama, ABD'de dünyaya gelen Harper Lee, kısa hikayelerinin ardından 34 yaşında (1960) kaleme aldığı "Bülbülü Öldürmek" romanıyla üne kavuştu. Bu kitabıyla satış rekorları kıran ve filmi de çekilen ünlü yazar, 1961'de Pulitzer Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

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Bunun ardından uzun bir süre kitap yazmayan ünlü yazar, ikinci ve son kitabı olan "Tespih Ağacının Gölgesinde" romanını da 2015 yılında yayınladı. İlk romanın devamı niteliğinde olan bu roman, ilk eserdeki küçük çocuğun büyüdükten sonraki yaşamını anlatmaktadır. Son olarak Harper Lee, 19 Şubat 2016'da hayata gözlerini yumdu.

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Harper Lee Kitapları

To Kill a Mockingbird (Bülbülü Öldürmek) - 1960

Go Set a Watchman (Tespih Ağacının Gölgesinde) - 2015

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