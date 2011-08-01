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Google Dokümanlar Belgeye Açılır Liste Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 10:08 - Tarih: 01 Temmuz 2024 - Yorum: 0

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Google DokümanlarMetin editörleri arasında, Google Dokümanlar, gerçekten de işlevsel birçok özelliğe sahiptir. Örneğin, belge içerisine çeşitli eklemeler yapabilmeniz mümkündür. Bu içeriğimizde de, Google Dokümanlar belgeye açılır liste ekleme nasıl yapılır? sizler için kaleme alıyor olacağız.

AYRICA: Google Dokümanlar Belgeye Saat - Tarih Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar’ı kullanırken, belgenize açılabilir bir menü listesi eklemek isteyebilirsiniz, aslında bu oldukça kullanışlı bir özelliktir diyebiliriz.

AYRICA: Google Dokümanlar Belgeye Kişiler Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Belgeye Açılır Liste Ekleme

  • Google Dokümanlar’da belge açık iken, üst menüden, “Ekle” sekmesini açalım.

AYRICA: Google Dokümanlar Belgeye Yer - Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Belgeye Açılır Liste Ekleme Nasıl Yapılır? - 1
  • Devam edelim ve “Açılır Liste” yazan kısma tıklayalım.
Google Dokümanlar Belgeye Açılır Liste Ekleme Nasıl Yapılır? - 2
  • Devam edelim yine ve “Yeni Açılır Liste” adlı bölümü açalım.
Google Dokümanlar Belgeye Açılır Liste Ekleme Nasıl Yapılır? - 3
  • Şablon Adı yazan kısma açılır listenizle ilgili bir isim verebilirsiniz. Akabinde, “Seçenek” yazan kısımlara ise, açılır listenizde görünmesini istediğiniz maddeleri yazabilmektesiniz.
  • Son olarak, dikdörtgen içerisine aldığımız alanda ise, seçeneklerinize uygun renk verebiliyorsunuz.
Google Dokümanlar Belgeye Açılır Liste Ekleme Nasıl Yapılır? - 4
  • Örnek bir görünüm, hemen aşağıda yer alıyor olacak.
Google Dokümanlar Belgeye Açılır Liste Ekleme Nasıl Yapılır? - 5
  • Kaydet ile açılır listenizi tamamladıktan sonra, belge üzerine geldiğinizde, açılır listeniz aşağıdaki gibi görünecek. Listeyi görüntüleyebilmek için, üzerine gelip tıklamanız gerekecek.
Google Dokümanlar Belgeye Açılır Liste Ekleme Nasıl Yapılır? - 6
  • Üzerine gelip tıkladığınızda, açılır listenizdeki maddeleri görebileceksiniz.
  • + Seçenek Ekle/Düzenle” bölümünden de, açılır listenizi düzenleyebilir, yeni seçenekler ekleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar…
Google Dokümanlar Belgeye Açılır Liste Ekleme Nasıl Yapılır? - 7

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