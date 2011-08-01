Metin editörleri arasında, Google Dokümanlar, gerçekten de işlevsel birçok özelliğe sahiptir. Örneğin, belge içerisine çeşitli eklemeler yapabilmeniz mümkündür. Bu içeriğimizde de, Google Dokümanlar belgeye açılır liste ekleme nasıl yapılır? sizler için kaleme alıyor olacağız.

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Google Dokümanlar’ı kullanırken, belgenize açılabilir bir menü listesi eklemek isteyebilirsiniz, aslında bu oldukça kullanışlı bir özelliktir diyebiliriz.

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Google Dokümanlar Belgeye Açılır Liste Ekleme

Google Dokümanlar’da belge açık iken, üst menüden, “Ekle” sekmesini açalım.

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Devam edelim ve “Açılır Liste” yazan kısma tıklayalım.

Devam edelim yine ve “Yeni Açılır Liste” adlı bölümü açalım.

Şablon Adı yazan kısma açılır listenizle ilgili bir isim verebilirsiniz. Akabinde, “ Seçenek ” yazan kısımlara ise, açılır listenizde görünmesini istediğiniz maddeleri yazabilmektesiniz.

” yazan kısımlara ise, açılır listenizde görünmesini istediğiniz maddeleri yazabilmektesiniz. Son olarak, dikdörtgen içerisine aldığımız alanda ise, seçeneklerinize uygun renk verebiliyorsunuz.

Örnek bir görünüm, hemen aşağıda yer alıyor olacak.

Kaydet ile açılır listenizi tamamladıktan sonra, belge üzerine geldiğinizde, açılır listeniz aşağıdaki gibi görünecek. Listeyi görüntüleyebilmek için, üzerine gelip tıklamanız gerekecek.