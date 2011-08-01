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Google Dokümanlar Belgeye Saat - Tarih Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 14:02 - Tarih: 11 Haziran 2024 - Yorum: 0

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Google DökümanlarGoogle Dokümanlar kullanarak bir belge hazırladığınızda belge içerisine tarih ve saat eklemek isteyebilirsiniz. Bu tamamen kişisel bir tercihtir ancak gerekli durumlarda da oldukça kullanışlı olabilmektedir. Bu içeriğimizde, Google Dokümanlar belgeye saattarih ekleme nasıl yapılır? sizlere aktarıyor olacağız.

AYRICA: Google Dokümanlar Belgeye Kişiler Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Belgeye Saat – Tarih Ekleme

  • Belge açık iken, üst menüden, “Ekle” sekmesine giriş yapalım.

AYRICA: Google Dokümanlar Belge Yazdırma Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Belgeye Saat - Tarih Ekleme Nasıl Yapılır? - 1
  • Devam edelim ve “Akıllı Çipler” yazan kısma tıklayalım, akabinde karşı penceresinde açılan, “Tarih” seçeneğini tercih edelim.
Google Dokümanlar Belgeye Saat - Tarih Ekleme Nasıl Yapılır? - 2
  • Buradan, eklemek istediğiniz bir tarih aralığı seçebilir, ek olarak da saati ayarlayın bölümünden saat ekleyebilirsiniz.
Google Dokümanlar Belgeye Saat - Tarih Ekleme Nasıl Yapılır? - 3
  • Tarih ve saati ayarladıktan sonra, “Tamam” butonu ile onaylayın.
Google Dokümanlar Belgeye Saat - Tarih Ekleme Nasıl Yapılır? - 4
  • Tarih ve saati ekledikten sonra, belgenize döndüğünüzde eklemiş olduğunuz tarih ve saat bilgisi, bu şekilde görünüyor olacaktır.
Google Dokümanlar Belgeye Saat - Tarih Ekleme Nasıl Yapılır? - 5
  • Üzerine gelip tıkladığınızda ise, açılabilir bir düzenleme penceresi aktifleşecektir. Hepsi bu kadar…
Google Dokümanlar Belgeye Saat - Tarih Ekleme Nasıl Yapılır? - 6

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