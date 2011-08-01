Google Dokümanlar kullanarak bir belge hazırladığınızda belge içerisine tarih ve saat eklemek isteyebilirsiniz. Bu tamamen kişisel bir tercihtir ancak gerekli durumlarda da oldukça kullanışlı olabilmektedir. Bu içeriğimizde, Google Dokümanlar belgeye saat – tarih ekleme nasıl yapılır? sizlere aktarıyor olacağız.

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Google Dokümanlar Belgeye Saat – Tarih Ekleme

Belge açık iken, üst menüden, “Ekle” sekmesine giriş yapalım.

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Devam edelim ve “Akıllı Çipler” yazan kısma tıklayalım, akabinde karşı penceresinde açılan, “Tarih” seçeneğini tercih edelim.

Buradan, eklemek istediğiniz bir tarih aralığı seçebilir, ek olarak da saati ayarlayın bölümünden saat ekleyebilirsiniz.

Tarih ve saati ayarladıktan sonra, “Tamam” butonu ile onaylayın.

Tarih ve saati ekledikten sonra, belgenize döndüğünüzde eklemiş olduğunuz tarih ve saat bilgisi, bu şekilde görünüyor olacaktır.