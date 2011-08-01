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Google Dokümanlar Belge Yazdırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 13:51 - Tarih: 10 Haziran 2024 - Yorum: 0

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Google DökümanlarGoogle Dokümanlar ile ilgili faydalı ipuçlarını sizler için kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, Google Dokümanlar belge yazdırma nasıl yapılır? sizlere aktarıyor olacağız. Google Dokümanlar üzerinde belge oluşturduktan sonra, eğer bu belgeyi yazdırmanız gerekiyor ise, bunu çok kolay bir şekilde yapabilmektesiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Google Dokümanlar Belgeye Yer - Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Belge Yazdırma Nasıl Yapılır?

  • Yazdırmak istediğiniz belge açık iken, üst menüden, “Yazdırma” aracına tıklayın.
Google Dokümanlar Belge Yazdırma Nasıl Yapılır? - 1
  • Daha sonra, belgenizi, dilediğiniz şekilde yazdırabilir, çıktısını alabilirsiniz. Hepsi bu kadar…
Google Dokümanlar Belge Yazdırma Nasıl Yapılır? - 2

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