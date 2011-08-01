Google Dokümanlar ile ilgili faydalı ipuçlarını sizler için kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, Google Dokümanlar belge yazdırma nasıl yapılır? sizlere aktarıyor olacağız. Google Dokümanlar üzerinde belge oluşturduktan sonra, eğer bu belgeyi yazdırmanız gerekiyor ise, bunu çok kolay bir şekilde yapabilmektesiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Google Dokümanlar Belgeye Yer - Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Belge Yazdırma Nasıl Yapılır?

Yazdırmak istediğiniz belge açık iken, üst menüden, “Yazdırma” aracına tıklayın.