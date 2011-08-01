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Google Dokümanlar Belgeye Yer - Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 20:03 - Tarih: 06 Haziran 2024 - Yorum: 0

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Google DökümanlarGoogle Dokümanlar ile ilgili yazılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımızda ise, Google Dokümanlar belgeye yer - konum bilgisi ekleme nasıl yapılır? sizlerle de paylaşıyor olacağız. Google Dokümanlar üzerinde bir belge hazırlarken, bu belgeye konum - yer bilgisi eklemek isteyebilirsiniz, bu oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları takip etmeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Dokümanlar Belgeyi Çöp Kutusuna Taşıma Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Belgeye Yer - Konum Bilgisi Ekleme

  • Belge açık iken, üst menüden, “Ekle” sekmesine giriş yapalım.
Google Dokümanlar Belgeye Yer - Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır? - 1
  • Devam edelim ve “Akıllı Çipler” bağlantısının üzerine geldiğimizde hemen karşı penceresinde açılan, “Yer” seçeneğini tercih edelim.
Google Dokümanlar Belgeye Yer - Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır? - 2
  • Buradan, dilediğiniz bir konumun ya da yerin adını yazabilirsiniz.
Google Dokümanlar Belgeye Yer - Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır? - 3
  • Örneğin, gitmeyi çok istediğim bir yerin adını yazdığımda, sonuç aşağıdaki gibi oldu. Hepsi bu kadar…
Google Dokümanlar Belgeye Yer - Konum Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır? - 4

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