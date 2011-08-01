Google Dokümanlar ile ilgili yazılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımızda ise, Google Dokümanlar belgeye yer - konum bilgisi ekleme nasıl yapılır? sizlerle de paylaşıyor olacağız. Google Dokümanlar üzerinde bir belge hazırlarken, bu belgeye konum - yer bilgisi eklemek isteyebilirsiniz, bu oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları takip etmeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

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Google Dokümanlar Belgeye Yer - Konum Bilgisi Ekleme

Belge açık iken, üst menüden, “Ekle” sekmesine giriş yapalım.

Devam edelim ve “Akıllı Çipler” bağlantısının üzerine geldiğimizde hemen karşı penceresinde açılan, “Yer” seçeneğini tercih edelim.

Buradan, dilediğiniz bir konumun ya da yerin adını yazabilirsiniz.