Google Dokümanlar ile ilgili yazılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımızda ise, Google Dokümanlar belgeye yer - konum bilgisi ekleme nasıl yapılır? sizlerle de paylaşıyor olacağız. Google Dokümanlar üzerinde bir belge hazırlarken, bu belgeye konum - yer bilgisi eklemek isteyebilirsiniz, bu oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları takip etmeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.
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Google Dokümanlar Belgeye Yer - Konum Bilgisi Ekleme
- Belge açık iken, üst menüden, “Ekle” sekmesine giriş yapalım.
- Devam edelim ve “Akıllı Çipler” bağlantısının üzerine geldiğimizde hemen karşı penceresinde açılan, “Yer” seçeneğini tercih edelim.
- Buradan, dilediğiniz bir konumun ya da yerin adını yazabilirsiniz.
- Örneğin, gitmeyi çok istediğim bir yerin adını yazdığımda, sonuç aşağıdaki gibi oldu. Hepsi bu kadar…
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