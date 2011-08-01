Google Dokümanlar ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde de, Google Dokümanlar belgeyi çöp kutusuna taşıma nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağız. Google Dokümanlar üzerinde belge hazırlarken, eğer çalışma yaptığınız belge ile işiniz bittiyse, belgeyi çöp kutusuna göndermek isteyebilirsiniz.

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Çöp kutusuna gönderilen belgeler, 30 gün sonra kalıcı olarak silineceğinden, bu süre zarfında silmiş olduğunuz belgeyi tekrar kullanabilirsiniz.

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Google Dokümanlar Belgeyi Çöp Kutusuna Taşıma

Google Dokümanlar belge açık iken, üst menüden, “Dosya” yazan kısma tıklayalım.

Açılan listeden, “Çöp Kutusuna Taşı” seçeneği tercih edelim.