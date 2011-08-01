Google Dokümanlar ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, yine önemli bir özellik olan, Google Dokümanlar belgeyi OpenDocument ile açma nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Google Dokümanlar Belgeyi PDF Olarak İndirme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar ile oluşturmuş olduğunuz bir belgeyi, OpenDocument’e çevirerek indirebilirsiniz. Bu işlem oldukça kolaydır, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Dokümanlar Belgeyi Yeniden Adlandırma Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Belgeyi OpenDocument ile Açma

Google Dokümanlar, belge açık iken, üst menüden, “Dosya” yazan kısma tıklayalım.