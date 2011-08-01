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Google Dokümanlar Belgeyi OpenDocument ile Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 14:03 - Tarih: 04 Haziran 2024 - Yorum: 0

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Google DökümanlarGoogle Dokümanlar ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, yine önemli bir özellik olan, Google Dokümanlar belgeyi OpenDocument ile açma nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Google Dokümanlar Belgeyi PDF Olarak İndirme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar ile oluşturmuş olduğunuz bir belgeyi, OpenDocument’e çevirerek indirebilirsiniz. Bu işlem oldukça kolaydır, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Dokümanlar Belgeyi Yeniden Adlandırma Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Belgeyi OpenDocument ile Açma

  • Google Dokümanlar, belge açık iken, üst menüden, “Dosya” yazan kısma tıklayalım.
Google Dokümanlar Belgeyi OpenDocument ile Açma Nasıl Yapılır? - 1
  • Devam edelim ve İndir bağlantısının karşı penceresinde açılan, “OpenDocument Biçimi (.odt)” seçeneğini tercih edelim. Hepsi bu kadar…
Google Dokümanlar Belgeyi OpenDocument ile Açma Nasıl Yapılır? - 2

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