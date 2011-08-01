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Google Dokümanlar Belgeyi PDF Olarak İndirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:40 - Tarih: 01 Haziran 2024 - Yorum: 0

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Google DökümanlarGoogle Dokümanlar üzerinde belge hazırlarken, bu belgeyi çeşitli uzantılarla kaydedebilmemiz mümkündür. Örneğin, belgenizi PDF olarak indirmek istiyor iseniz, bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu içeriğimizde Google Dokümanlar belgeyi PDF olarak indirme nasıl yapılır? sizlere aktarıyor olacağız.

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Google Dokümanlar Belgeyi PDF Olarak İndirme Nasıl Yapılır?

  • İlk adım olarak, Google Dokümanlar açık iken, üst menüden, “Dosya” yazan kısma tıklayalım.
Google Dokümanlar Belgeyi PDF Olarak İndirme Nasıl Yapılır? - 1
  • Devam edelim ve açılan pencereden, “İndir” bağlantısının üzerine gelelim. Bunu yaptığımız zaman, İndir bağlantısının karşı penceresinde açılan listeden, “PDF Dökümanı (.pdf)” seçeneğini tercih edelim. Hepsi bu kadar…
Google Dokümanlar Belgeyi PDF Olarak İndirme Nasıl Yapılır? - 2

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