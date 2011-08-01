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Google Dokümanlar Belgeyi Yeniden Adlandırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:35 - Tarih: 02 Haziran 2024 - Yorum: 0

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Google DökümanlarGoogle Dokümanlar ile ilgili faydalı içeriklerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, Google Dokümanlar belgeyi yeniden adlandırma nasıl yapılır? adım adım gösteriyor olacağız.

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Google Dokümanlar üzerinde hazırlamış olduğunuz belgelerin, dilerseniz ismini değiştirebilirsiniz, bu oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları takip etmeniz, bu yönde yeterli olacaktır.

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Google Dokümanlar Belgeyi Yeniden Adlandırma

  • İlk adım olarak, belge isminin yazılı olduğu alana gelelim ve tıklayalım. Hemen akabinde, ilgili alan yeni bir ad vermemiz için aktif hale gelecektir. Aşağıdaki üç örnekte, sırasıyla ilgili işlemleri görüyor olacaksınız. Bu şekilde, belgenize yeni bir isim verebilirsiniz.
Google Dokümanlar Belgeyi Yeniden Adlandırma Nasıl Yapılır? - 1
  • Bir diğer yöntem için ise, üst menüdeki “Dosya” yazan kısma tıklayalım.
Google Dokümanlar Belgeyi Yeniden Adlandırma Nasıl Yapılır? - 2
  • Devam edelim ve açılan pencereden, “Yeniden Adlandır” seçeneğini tercih edelim.
Google Dokümanlar Belgeyi Yeniden Adlandırma Nasıl Yapılır? - 3
  • Son olarak, belgenize dilediğiniz ismi verebilir, mevcut belge ismini de tercihleriniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz. Hepsi bu kadar…
Google Dokümanlar Belgeyi Yeniden Adlandırma Nasıl Yapılır? - 4

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