Google Dokümanlar ile ilgili faydalı içeriklerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, Google Dokümanlar belgeyi yeniden adlandırma nasıl yapılır? adım adım gösteriyor olacağız.

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Google Dokümanlar üzerinde hazırlamış olduğunuz belgelerin, dilerseniz ismini değiştirebilirsiniz, bu oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları takip etmeniz, bu yönde yeterli olacaktır.

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Google Dokümanlar Belgeyi Yeniden Adlandırma

İlk adım olarak, belge isminin yazılı olduğu alana gelelim ve tıklayalım. Hemen akabinde, ilgili alan yeni bir ad vermemiz için aktif hale gelecektir. Aşağıdaki üç örnekte, sırasıyla ilgili işlemleri görüyor olacaksınız. Bu şekilde, belgenize yeni bir isim verebilirsiniz.

Bir diğer yöntem için ise, üst menüdeki “Dosya” yazan kısma tıklayalım.

Devam edelim ve açılan pencereden, “Yeniden Adlandır” seçeneğini tercih edelim.