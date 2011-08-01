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Google Dokümanlar Bul ve Değiştir ile Yanlış Yazılan Kelimeleri Düzeltme

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 16:38 - Tarih: 31 Mayıs 2024 - Yorum: 0

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Google DökümanlarGoogle Dokümanlar üzerinde çalışırken, belge içerisinde hatalı kelime ya da harfler mevcut ise, bunu Google Dokümanlar’ın, bul ve değiştir özelliği ile düzeltebilmemiz mümkündür. Zaman zaman bu tip hatalar yaşanabilir, bu nedenle tek tek düzeltmek yerine Google Dokümanlar ile yanlış yazılan kelimeleri bul ve değiştir özelliğini kullanarak nasıl düzeltebiliriz? öğrenmek isteyebilirsiniz.

AYRICA: Google Dokümanlar ile Belgeyi Microsoft Word'e Çevirme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Bul ve Değiştir ile Yanlış Yazılan Kelimeleri Düzeltme

  • Bunun için ilk adım olarak, Google Dokümanlar açık iken, belgede, üst menüden, “Düzenle” aracına tıklayalım.
Google Dokümanlar Bul ve Değiştir ile Yanlış Yazılan Kelimeleri Düzeltme - 1
  • Akabinde, açılan mini pencereden, “Bul ve değiştir” özelliğini açalım.
Google Dokümanlar Bul ve Değiştir ile Yanlış Yazılan Kelimeleri Düzeltme - 2
  • Son olarak, “Bul ve değiştir” ile belgenizdeki hatalı harf ya da kelimeleri düzeltebilirsiniz.
Google Dokümanlar Bul ve Değiştir ile Yanlış Yazılan Kelimeleri Düzeltme - 3

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