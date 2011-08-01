Google Dokümanlar üzerinde çalışırken, belge içerisinde hatalı kelime ya da harfler mevcut ise, bunu Google Dokümanlar’ın, bul ve değiştir özelliği ile düzeltebilmemiz mümkündür. Zaman zaman bu tip hatalar yaşanabilir, bu nedenle tek tek düzeltmek yerine Google Dokümanlar ile yanlış yazılan kelimeleri bul ve değiştir özelliğini kullanarak nasıl düzeltebiliriz? öğrenmek isteyebilirsiniz.

AYRICA: Google Dokümanlar ile Belgeyi Microsoft Word'e Çevirme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Bul ve Değiştir ile Yanlış Yazılan Kelimeleri Düzeltme

Bunun için ilk adım olarak, Google Dokümanlar açık iken, belgede, üst menüden, “Düzenle” aracına tıklayalım.

Akabinde, açılan mini pencereden, “Bul ve değiştir” özelliğini açalım.