Google Dokümanlar’ın güzel özelliklerinden birisi de, hazırlamış olduğumuz belgeyi, neredeyse herkes tarafından sıklıkla kullanılan Microsoft Word’e kolaylıkla çevirebiliyor olmasıdır. Özellikle metin içerikli çalışmalarınız çok fazla ise, Google Dokümanlar’ı kullanırken, belgelerinizi Microsoft Word’e çevirmek isteyebilirsiniz. Bu işlem oldukça kolaydır. Bu içeriğimizde sizlerle, Google Dokümanlar ile belgeyi Microsoft Word’e çevirme nasıl yapılır? paylaşıyor olacağız.

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Google Dokümanlar ile Belgeyi Microsoft Word’e Çevirme

İlk adım olarak, Google Dokümanlar açık iken, belgenin üst kısmındaki, “Dosya” bağlantısına tıklayalım.