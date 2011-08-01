Zaman zaman, metin içerikli çalışmalarımızda, check (kontrol) listesi ya da yapılacak listesi oluşturmamız gerekebilir. Google Dokümanlar’ı kullanarak içerik oluşturuyor iseniz, Google Dokümanlar kontrol listesi - yapılacaklar listesi oluşturma nasıl yapılır? sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Kontrol listesi, yapılacaklar listesi, anket vb. durumlar için, Google Dokümanlar’ın, kontrol listesi özelliğini kullanmak oldukça faydalı olabilir.

Google Dokümanlar Kontrol Listesi Oluşturma

Google Dokümanlar’a giriş yapın ve editör araçlarından, “Kontrol listesi” özelliğine tıklayın.

Buradan, dilediğiniz kontrol listesi biçimini tercih edin.