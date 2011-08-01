Zaman zaman, metin içerikli çalışmalarımızda, check (kontrol) listesi ya da yapılacak listesi oluşturmamız gerekebilir. Google Dokümanlar’ı kullanarak içerik oluşturuyor iseniz, Google Dokümanlar kontrol listesi - yapılacaklar listesi oluşturma nasıl yapılır? sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Kontrol listesi, yapılacaklar listesi, anket vb. durumlar için, Google Dokümanlar’ın, kontrol listesi özelliğini kullanmak oldukça faydalı olabilir.
Google Dokümanlar Kontrol Listesi Oluşturma
- Google Dokümanlar’a giriş yapın ve editör araçlarından, “Kontrol listesi” özelliğine tıklayın.
- Buradan, dilediğiniz kontrol listesi biçimini tercih edin.
- Son olarak, oluşturduğunuz kontrol listesine göz atın. Kutucuğu işaretlemek için fare ile üzerine gelin ve tıklayın. Örnekte de görüyor olacaksınız.
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