Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Google Dokümanlar Kontrol Listesi - Yapılacaklar Listesi Oluşturma Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 11:35 - Tarih: 28 Mayıs 2024 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Google DökümanlarZaman zaman, metin içerikli çalışmalarımızda, check (kontrol) listesi ya da yapılacak listesi oluşturmamız gerekebilir. Google Dokümanlar’ı kullanarak içerik oluşturuyor iseniz, Google Dokümanlar kontrol listesi - yapılacaklar listesi oluşturma nasıl yapılır? sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Kontrol listesi, yapılacaklar listesi, anket vb. durumlar için, Google Dokümanlar’ın, kontrol listesi özelliğini kullanmak oldukça faydalı olabilir.

Google Dokümanlar Kontrol Listesi Oluşturma

  • Google Dokümanlar’a giriş yapın ve editör araçlarından, “Kontrol listesi” özelliğine tıklayın.
Google Dokümanlar Kontrol Listesi - Yapılacaklar Listesi Oluşturma Nasıl Yapılır? - 1
  • Buradan, dilediğiniz kontrol listesi biçimini tercih edin.
Google Dokümanlar Kontrol Listesi - Yapılacaklar Listesi Oluşturma Nasıl Yapılır? - 2
  • Son olarak, oluşturduğunuz kontrol listesine göz atın. Kutucuğu işaretlemek için fare ile üzerine gelin ve tıklayın. Örnekte de görüyor olacaksınız.
Google Dokümanlar Kontrol Listesi - Yapılacaklar Listesi Oluşturma

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık