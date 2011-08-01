Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Google Dokümanlar Belgeye Kişiler Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 13:55 - Tarih: 09 Haziran 2024 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Google DökümanlarGoogle Dokümanlar ile ilgili faydalı yazılarımıza devam ediyoruz. Metin içerikli çalışmalarımız çok fazla ise, özellikle bu çalışmaları ortak kullanıma sunuyor isek, zaman zaman hazırlamış olduğumuz çalışmalara dilersek kişi bilgisi ekleyebiliriz. Bu içeriğimizde ise, Google Dokümanlar belgeye kişiler ekleme nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Google Dokümanlar Belge Yazdırma Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Belgeye Kişiler Ekleme

  • Belge açık iken, üst menüden “Ekle” sekmesine giriş yapıyoruz.
Google Dokümanlar Belgeye Kişiler Ekleme Nasıl Yapılır? - 1
  • Devam ediyoruz ve “Akıllı Çipler” bölümüne tıkladıktan sonra, karşı penceresinde açılan, “Kişiler” seçeneğini tercih ediyoruz.
Google Dokümanlar Belgeye Kişiler Ekleme Nasıl Yapılır? - 2
  • Son olarak, ilgili kısımda beliren kişilerden birisini tercih edebilir ya da özel olarak biz ekleme yapabiliriz. Hepsi bu kadar…
Google Dokümanlar Belgeye Kişiler Ekleme Nasıl Yapılır? - 3

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık