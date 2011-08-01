Google Dokümanlar ile ilgili faydalı yazılarımıza devam ediyoruz. Metin içerikli çalışmalarımız çok fazla ise, özellikle bu çalışmaları ortak kullanıma sunuyor isek, zaman zaman hazırlamış olduğumuz çalışmalara dilersek kişi bilgisi ekleyebiliriz. Bu içeriğimizde ise, Google Dokümanlar belgeye kişiler ekleme nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Google Dokümanlar Belge Yazdırma Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Belgeye Kişiler Ekleme

Belge açık iken, üst menüden “Ekle” sekmesine giriş yapıyoruz.

Devam ediyoruz ve “Akıllı Çipler” bölümüne tıkladıktan sonra, karşı penceresinde açılan, “Kişiler” seçeneğini tercih ediyoruz.