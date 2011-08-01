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Facebook Messenger'da Aktif Durum Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:15 - Tarih: 23 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Facebook Messenger'da Aktif Durum Kapatma Nasıl Yapılır?Facebook ile ilgili ipuçlarını aktardığımız içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde, "Facebook kişiler listesini gizlemek" ve "Facebook sayfasına çalışma saatleri eklemek" gibi konulara göz atmıştık. Şimdi ise, Facebook aktif durum kapatma nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Böylelikle, Facebook Messenger'da aktif durum bilgisi gizlenmiş olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde işlem gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Facebook Messenger'da Sesleri Kapatma Nasıl Yapılır?

Facebook Messenger'da Aktif Durum Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Messenger'a giriş yapın.

Facebook Messenger'da Aktif Durum Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz ardından.

Facebook Messenger'da Aktif Durum Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Aktif Durum seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Facebook Messenger'da Aktif Durum Kapatma Nasıl Yapılır?

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