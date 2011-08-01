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Facebook Messenger'da Kişileri Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:56 - Tarih: 22 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Facebook Messenger'da Kişileri Gizleme Nasıl Yapılır?Facebook'a girdiğinizde, sağ taraftaki Messenger bölümünde Kişiler listesi yer almaktadır. Burada arkadaşlarınızın, sohbet edebileceğiniz kişilerin bir listesi bulunur. Ancak dilerseniz, Messenger kişileri gizlemek mümkündür. Bunun için ise, aşağıdaki kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, siz istemediğiniz müddetçe, Messenger kişiler listesi gizli kalacaktır.

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Facebook Messenger'da Kişileri Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Seçenekler butonuna tıklıyoruz.

Facebook Messenger'da Kişileri Gizleme Nasıl Yapılır?

2) Kişileri göster seçeneğini devre dışı bırakıyoruz.

Facebook Messenger'da Kişileri Gizleme Nasıl Yapılır?

3) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Facebook Messenger'da Kişileri Gizleme Nasıl Yapılır?

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