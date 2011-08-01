Facebook'a girdiğinizde, sağ taraftaki Messenger bölümünde Kişiler listesi yer almaktadır. Burada arkadaşlarınızın, sohbet edebileceğiniz kişilerin bir listesi bulunur. Ancak dilerseniz, Messenger kişileri gizlemek mümkündür. Bunun için ise, aşağıdaki kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, siz istemediğiniz müddetçe, Messenger kişiler listesi gizli kalacaktır.

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Facebook Messenger'da Kişileri Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Seçenekler butonuna tıklıyoruz.

2) Kişileri göster seçeneğini devre dışı bırakıyoruz.

3) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.