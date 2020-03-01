Bir önceki içeriğimizde, Facebook yeni tasarıma geçmek ile ilgili, adımları paylaşmıştık sizlerle. Şimdi ise, Facebook karanlık modu açma nasıl yapılıyor, bu konuyu anlatıyor olacağız. Yeni Facebook tasarımı beraberinde, karanlık modu da getiriyor. Dolayısı ile artık akşamları gözlerinizi dinlendirebilmeniz için, karanlık modu kullanmanız yeterli olacaktır. Facebook karanlık mod açmak için ise, aşağıdaki son derece basit adımları izleyebilirsiniz.

Facebook Karanlık Modu Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Hesap menüsüne tıklayın.

2) Karanlık Modu seçeneğini aktif duruma getirin.

3) İşte böylelikle, karanlık moda geçmiş bulunuyoruz.