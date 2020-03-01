Facebook, çok kısa bir süre önce yeni tasarımını bazı kullanıcılarına denemesi için davet gönderdi. Bu bağlamda, ilgili tasarımın daha minimal ve hızlı olduğunu dile getirmek yanlış olmayacaktır. Ayrıca logo ve favicon değişimi de gözden kaçmıyor. Eğer siz de, Facebook yeni tasarıma geçmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Şu an için bu seçenek kısıtlı kullanıcıda yer alıyor olabilir. İlerleyen günlerde, birçok kişide daha kullanılabilme olasılığı söz konusu.

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Facebook Yeni Tasarıma Geçme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle açılır menüye tıklayın.

2) Yeni Facebook'a Geçiş Yap sekkmesine tıklayın.

3) İşte yeni tasarıma geçiş yapmış bulunuyoruz.