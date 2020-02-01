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Facebook'ta Grup Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:43 - Tarih: 22 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Facebook'ta Grup Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?Bir önceki içeriğimizde, Facebook grup adresi değiştirmek ile ilgili detaylı bilgi vermiştik. Şimdi ise Facebook grup adı değiştirme nasıl oluyor, bu konuya eğilmek istiyoruz. Grubunuzu oluştururken kullandığınız ad yerine, farklı bir ad belirlemek veya mevcut adı revize etmek, düzenlemek isteyebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, Facebook grubunuzun adı belirlediğiniz gibi görüntülenmeye başlayacaktır.

AYRICA: Facebook Sayfa Oluşturulma Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Facebook'ta Grup Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Grupları Yönet sekmesine tıklayın.

Facebook'ta Grup Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Sol menüdeki grubunuzun bağlantısına tıklayın.

Facebook'ta Grup Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Daha Fazla > Grup Ayarlarını Düzenle sekmesine tıklayın.

Facebook'ta Grup Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) Grup Adı kutucuğuna dilediğiniz yeni grup adınızı yazın.

Facebook'ta Grup Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

5) Kaydet butonu ile mevcut işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Facebook'ta Grup Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

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