Bir önceki içeriğimizde, Facebook grup adresi değiştirmek ile ilgili detaylı bilgi vermiştik. Şimdi ise Facebook grup adı değiştirme nasıl oluyor, bu konuya eğilmek istiyoruz. Grubunuzu oluştururken kullandığınız ad yerine, farklı bir ad belirlemek veya mevcut adı revize etmek, düzenlemek isteyebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, Facebook grubunuzun adı belirlediğiniz gibi görüntülenmeye başlayacaktır.

AYRICA: Facebook Sayfa Oluşturulma Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Facebook'ta Grup Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Grupları Yönet sekmesine tıklayın.

2) Sol menüdeki grubunuzun bağlantısına tıklayın.

3) Daha Fazla > Grup Ayarlarını Düzenle sekmesine tıklayın.

4) Grup Adı kutucuğuna dilediğiniz yeni grup adınızı yazın.

5) Kaydet butonu ile mevcut işlemleri tamamlayabilirsiniz.