Facebook'ta bir grup oluşturdu iseniz, ilgili URL'nin oldukça uzun ve ezberlenmesi zor olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bunun için grubunuzun üye sayısı 5.000'e ulaşmadan önce, kısa ve grubunuz ile ilgisi bulunan bir grup adresi belirlemenizde fayda var. Dolayısı ile Facebook grup adresi değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bilmeyenler için faydalı olmasını umarız.

Facebook Grup Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle grubunuza giriş yapın.

2) Daha Fazla butonuna tıklayın.

3) Grup Ayarlarını Düzenle sekmesine tıklayın.

4) Adresi Değiştir butonuna tıklayın.

5) İlgili kutucuğa yeni grup adresinizi girin.

6) Adresi Özelleştir butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.