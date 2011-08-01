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Facebook Sayfa Çalışma Saatleri Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:52 - Tarih: 22 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Facebook Sayfa Çalışma Saatleri Ekleme Nasıl Yapılır?Facebook ile ilgili nasıl yapılır tarzındaki içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün, Facebook sayfası için çalışma saatleri ekleme nasıl oluyor, bu konuyu ele alıyor olacağız. İşletmenizin sayfası üzerinde, belirli bir çalışma saatleriniz mevcut ise, bunları takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz. Facebook çalışma saatleri eklemek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

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Facebook Sayfa Çalışma Saatleri Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sayfanıza giriş yapın.

Facebook Sayfa Çalışma Saatleri Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Soldaki Sayfa Bilgilerini Düzenle butonuna tıklayın.

Facebook Sayfa Çalışma Saatleri Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Çalışma Saatleri bölümünden dilediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz.

Facebook Sayfa Çalışma Saatleri Ekleme Nasıl Yapılır?

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