Facebook ile ilgili nasıl yapılır tarzındaki içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün, Facebook sayfası için çalışma saatleri ekleme nasıl oluyor, bu konuyu ele alıyor olacağız. İşletmenizin sayfası üzerinde, belirli bir çalışma saatleriniz mevcut ise, bunları takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz. Facebook çalışma saatleri eklemek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

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Facebook Sayfa Çalışma Saatleri Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sayfanıza giriş yapın.

2) Soldaki Sayfa Bilgilerini Düzenle butonuna tıklayın.

3) Çalışma Saatleri bölümünden dilediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz.