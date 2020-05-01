Bir önceki içeriğimizde sizlerle, tweet sabitlemek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, Facebook gönderi sabitleme nasıl oluyor, dilerseniz bu konuyu öğreniyor olacağız. Eğer ki Facebook sayfanızda bir gönderinizi en üstte tutmak istiyorsanız, ilgili gönderinizi sayfanızın en başına sabitlemeniz mümkündür. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

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Facebook Gönderi Sabitleme Nasıl Yapılır?

1) İlgili gönderinin yanındaki ikona tıklıyoruz.

2) Sayfanın Başına Tuttur sekmesine tıklıyoruz.

3) Sabitlediğimiz örnek bir gönderi ise aşağıdaki gibidir.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, Facebook'ta gönderi sabitleme konusunu işlemiş olduk. Söylediğimiz gibi, eğer ki sayfanızda sürekli olarak en üst kısımda bir gönderi göstermek istiyorsanız, Facebook'un "Sayfanın Başına Tuttur" adlı özelliğini kolaylıkla kullanabilirsiniz. Hepsi bu kadar...