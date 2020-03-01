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Facebook Parantez İçine İsim Yazma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:05 - Tarih: 19 Mart 2020 - Yorum: 0

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Facebook Parantez İçine İsim Yazma Nasıl Yapılır?Facebook'taki adınızın yanına, parantez içine isim yazmak mümkündür. Yani bir lakap veya markanızı, şirketinizin adını veya sevdiğiniz kısa bir kelimeyi yazabilirsiniz. Facebook parantez içine isim yazma işlemi, oldukça kolay olup, profilinizde herkese açık bir şekilde paylaşılmaktadır. Ben de sizlere, kendi profilime daha önceden yazdığım için, tekrar düzenleme yaparak, anlatıyor olacağım. Sizler de aynı şekilde, aşağıdaki adımları izleyerek, Facebook parantez içine isim yazma konusunda bilgi edinebilir ve hemen uygulayabilirsiniz.

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Facebook Parantez İçine İsim Yazma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Hakkında sekmesine tıklayın.

Facebook Parantez İçine İsim Yazma Nasıl Yapılır?

2) Hakkındaki Detaylar sekmesine tıklayın.

Facebook Parantez İçine İsim Yazma Nasıl Yapılır?

3) Diğer Adlar > Adı düzenle sekmesine tıklayın.

Facebook Parantez İçine İsim Yazma Nasıl Yapılır?

4) İlgili bilgileri doğru bir şekilde doldurun.

Facebook Parantez İçine İsim Yazma Nasıl Yapılır?

5) Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Facebook Parantez İçine İsim Yazma Nasıl Yapılır?

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