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Twitter'da Tweet Sabitleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:06 - Tarih: 15 Mayıs 2020 - Yorum: 0

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Twitter'da Tweet Sabitleme Nasıl Yapılır?Twitter tweet sabitleme işlemi oldukça faydalı olabiliyor. Yani Twitter profilinizin en üstüne bir tweet sabitlemek, takipçilerinize bir duyuru veya reklâm yapmak istediğiniz zaman, kesinlikle yararlı olabilir. Twitter'da tweet sabitlemek için ise yapılması gerekenler oldukça basit. Aşağıdaki adımları uygulayarak, tweet sabitleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Hemen şimdi ilgili adımlara göz atıyoruz.

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Twitter'da Tweet Sabitleme Nasıl Yapılır?

1) Tweet karşısındaki ilgili ikona tıklıyoruz.

Twitter'da Tweet Sabitleme Nasıl Yapılır?

2) Profiline sabitle sekmesine tıklıyoruz.

Twitter'da Tweet Sabitleme Nasıl Yapılır?

3) Örnek bir tweet sabitleme işlemi ise aşağıdaki gibidir.

Twitter'da Tweet Sabitleme Nasıl Yapılır?

Sonuç olarak bu içeriğimizde, tweet sabitleme ile ilgili yönergelere göz atmış olduk. Twitter profilinizde daima en üstte görüntülenmesini istediğiniz önemli bir tweet'iniz var ise, bu işlemi uygulamanız yeterli olacaktır.

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