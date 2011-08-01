Twitter'da iki adımlı doğrulama yöntemi ile giriş yapıyor olabilirsiniz. Ancak bir gün telefonunuza erişimi kaybederseniz, hesabınıza giriş konusunda sıkıntı yaşayabilir, strese girebilirsiniz. Bunun için ise Twitter bizlere yedek kod vermekte olup, bu yedek kodu mutlaka almanızı ve güvenli bir yerde saklamanızı tavsiye ediyoruz.

Twitter yedek kod almak için ise, aşağıdaki yönergeleri takip etmeniz yeterli olacaktır. İlgili kodu ise yalnızca bir kere kullanabileceğinizin altını çizelim.

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Twitter'da Yedek Kod Alma Nasıl Yapılır?

1) Daha fazla > Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

2) Güvenlik sekmesine tıklıyoruz.

3) İki faktörlü yetkilendirme bölümüne giriş yapalım.

4) Ek yöntemler > Yedek kodlar bağlantısına tıklıyoruz.

5) Karşımıza yedek kod çıkacaktır. Bu şekilde ilgili yedek kodu alabilirsiniz. Dilerseniz, hemen altta yer alan "Yeni bir kod oluştur," bağlantısına tıklayarak, yeni bir yedek kod daha oluşturabilmektesiniz.

Twitter yedek kod alma konusu oldukça önemlidir. Örneğin, telefonunuz kaybolduğunda veya telefonunuza SMS gelmediği zamanlarda, bu kodu kullanarak hesabınıza sorunsuzca giriş yapabilirsiniz. Bu yüzden ilgili kodu oldukça güvenli bir yerde saklamanızda fayda bulunmaktadır.