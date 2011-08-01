Twitter Takipçi Sayısı Nasıl Arttırılır? - Püf Noktaları

Twitter takipçi sayısı nasıl arttırılır? konusunda internet üzerinden araştırmalar yapılmaktadır. Sosyal medya dünyasının baş aktörleri arasında yer alıyor, Twitter. Dolayısı ile bu denli büyük ve anlık olarak güncellenen bir mecrada kalıcı olarak yer alabilmek de oldukça zor. Bu yüzden yapılması gereken birtakım çalışmalar, düzenlenmesi gereken alanlar söz konusu. Peki, Twitter takipçi sayısını artırmak için ne gibi yollar mevcut, neler yapılması gerekli? Twitter'da başarılı olmak için birtakım yollar paylaşıyor olacağız. Umarız birçok kişinin de işine yarayacaktır...

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Twitter Takipçi Sayısı Nasıl Arttırılır?

Akılda Kalıcı Bir Kullanıcı Adı Seçin: İnsanların sizi hatırlayabileceği, kolay okunabilen ve hatırlanabilen bir kullanıcı adı seçmeye özen gösterin. Eğer adınızı içeren bir kullanıcı adı seçmeyecekseniz, eğlenceli veya paylaşacağınız içeriğe uygun bir rumuz seçin. İnsanların aklına hemen gelebilecek bir kullanıcı adını seçmeniz ise uzun vadede size avantaj sağlayacaktır. Bu yönde endişeniz olmasın.

Profilinizi Elden Geçirin: Evet, kesinlikle. Profiliniz için bir profil fotoğrafı ve kapak fotoğrafı belirleyin. Bunun haricinde, profil bilgileri alanını güncellemeyi de ihmâl etmemelisiniz. Yani profilinizin dolu dolu görünmesini sağlamalısınız. Eksik bir yer bırakmayın ve mevcut ise, web sitenizin URL'sini de profilinize ekleyin.

İçeriklerinizi Belirleyin: Ne gibi içerikler paylaşacaksınız? İçeriklerinizin ne gibi konularda olacağını belirleyin ve bu şekilde düzenli hareket edin. Ne olursa olsun, düzenli olun ve içeriklerinizi özenle seçin. Her gün içerik göndermeye devam edin ve zamanla sıkı takipçilerinizin sayısı artmaya başlayacaktır. İçeriklerinizde dikkat çekici görseller kullanmanız da bir avantaj olacaktır.

Hashtag Mutlaka Kullanın: Twitter'daki bir nevi etiketleme sistemi olan, "#örneğinböyle" kullanılan hashtag'leri kullanmaya özen gösterin. Böylelikle içerikleriniz ile ilgili arama yapan kişiler sizlerin tweet'lerinizi ulaşacak ve bu durum takipçi sayınızın artmasını sağlayacaktır. Bu yüzden her içeriğinizde mutlaka hashtag kullanın.

Takip Etmekten Korkmayın: Sevdiğiniz, okuduğunuz veya takip ettiğiniz profilleri takip etmekten kaçınmayın ve özellikle takip edin. Çünkü takip ettiğiniz insanların da sizi takip etme olasılığı mevcut. Bu yüzden alâkalı olarak gördüğünüz profilleri takip edin.

Sonuç olarak, Twitter takipçi sayısı arttırma için tweet'lerinizin çok uzun olmamasına, az ama öz bir uzunluğa sahip olmasına dikkat edin. Yani her şeyin net ve anlaşılabilir olduğu tweet'ler paylaşmalısınız. Bunun haricinde takipçi sayınızı sürekli olarak düşünmeyin. Zamanla artacaktır. Önemli olanın, iyi ve güçlü bir profil oluşturmak olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve her zaman güncel olarak ilerlemeye özen gösterin. Twitter takipçi sayısı nasıl arttırılır? konusunda sizin bildiğiniz özel yollar var mı? Yorumlarınızı aşağıdan belirtebilirsiniz.