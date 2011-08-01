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Facebook Messenger'da Sesleri Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:54 - Tarih: 22 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Facebook Messenger'da Sesleri Kapatma Nasıl Yapılır?Facebook Messenger ile görüşme yaparken, mesaj gönderme v.b. sesleri varsayılan olarak aktive durumdadır. Ancak dilerseniz, Messenger sesleri kapatmak bir ayar ile mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Faceboook Messenger'daki tüm sesleri kapatmak nasıl oluyor, bu konuyu hemen öğrenebilir ve dilediğiniz zaman da uygulamayı düşünebilirsiniz.

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Facebook Messenger'da Sesleri Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Messenger'a giriş yapın.

Facebook Messenger'da Sesleri Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Facebook Messenger'da Sesleri Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Sesler karşısındaki Etkin kutucuğunu boş bırakınız.

Facebook Messenger'da Sesleri Kapatma Nasıl Yapılır?

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