Evinize Yaz Havasını Getirecek Dikkat Çeken 4 Tavsiye

Yaz mevsimindeyiz, daha ne olsun! Yaz, içimizi sıcak kılan ve bizi istemsiz, nedensiz mutlu eden bir mevsim olsa gerek... Ne dersiniz? Yaz ev dekorasyonu da kesinlikle denemeye değer. Peki, şöyle bir soru daha soralım. Eviniz içerisinde yaz mevsimini hissetmek istiyorsanız, ne yapmalısınız? İşte evinize yazı getirecek 4 tavsiye sizlerle...

AYRICA: Yatak Odası Renkleri Nasıl Olmalı? Yatak Odası Renk Önerileri

Bu tavsiyeler ile eviniz içerisinde de, yazın beraberinde getirdiği o ferahlık duygusunu hissedeceksiniz. Dilerseniz, hemen başlayalım...

AYRICA: Hangi Renk Hangi Duyguyu İfade Eder? Renklerin Psikolojik Anlamları

Yaz Ev Dekorasyonu için 4 Önemli Tavsiye

AYRICA: Bitter Çikolatanın Faydaları Nelerdir?

1) Çiçeksiz Olmaz: Evet, yaz mevsiminin beraberinde getirdiği "ferahlık" duygusu herkes için geçerli bir ruhsal durum olabilir. Bu yüzden, evinizin müsait bölümlerini çiçeksiz bırakmayın. Bilhassa pencere önlerine veya salonunuza ekleyeceğiniz çiçekler ile, yazın ferahlığını, evinizin içinde de hissetmeyi düşünebilirsiniz.

AYRICA: Mutsuz İnsanların 7 Alışkanlığı ve Yapılabilecekler

2) Halıları Kaldırın: Tamam, kışın belki yünlü halılar hepimiz için iyi bir fikir olabilir. Ancak yazın daha ince kilimler tercih etmenizde yarar var. Yani dilerseniz halı bile kullanmayabilirsiniz. Ancak açık alanlara illâ ki bir şeyler koymak istiyorsanız, ince kilimleri tercih etmenizi tavsiye edebiliriz.

AYRICA: Göz Rengine Göre Kişilik Analizi

3) Yastıklara Dikkat: Yaz mevsiminin güzel havasını, mobilyalarınıza ekleyeceğiniz renkli yastıklar ile tamamlayabilirsiniz. Yani rengârenk ve gördüğünüzde içinizi açan yastıklar tercih etmeniz, eviniz içerisine de yaz esintilerini getirecektir.

4) Aksesuarları Unutmayın: Saat, duvar resimleri, perdeler v.b. hepsi dikkat isteyen parçalar. Bu parçaların sarı ve turuncu renklerde olması, evinizi daha da bir açacaktır. Yani kışın beraberinde getirdiği o soğukluk yerine, evinize yazı getirmeniz için açık renkler tercih etmeye özen gösterebilirsiniz.

Evinize yaz havasını getirecek 4 adet öneriyi sizler için derledik. Dolayısı ile evinizde yaz esintilerini hissetmek istiyorsanız, bu önerilerimizi dikkate alabilirsiniz. En azından dekorasyona merakınız var ise, dışarıdaki yaz havasını, evinizin içerisine de yaz ev dekorasyonu önerilerimiz ile yansıtmayı düşünebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek yazılar: