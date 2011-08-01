Emily Bronte Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

30 Temmuz 1818'de İngiltere'de dünyaya gelen Emily Bronte, İngiliz roman yazarı ve şairdir. 5 kardeşe daha sahip olan ünlü yazar, çocukluk dönemindeyken şiir yazma başarısı ailesi tarafından keşfedilince kız kardeşleri Charlotte ve Anne ile birlikte, 1846 yılında ortak bir şiir kitabı yayımlamıştır. O zamanlarda kadın yazarlara beslenen önyargılar nedeniyle isimleri değiştirilerek basılmıştır (Charlotte için Currer Bell, Emily için Ellis Bell ve Anne için Acton Bell).

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Emily Bronte, 1847 yılında kaleme aldığı tek romanı olan "Uğultulu Tepeler" ile büyük ün kazanmıştır. Bu roman üç ciltlik bir setin ilk iki cildini oluşturmakta olup, üçüncü cildi ise kız kardeşi Anne tarafından yazılan "Agnes Grey" isimli romandır.

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Uğultulu Tepeler romanı ilk zamanlarda eleştirmenler tarafından aşırı kaba ve kurgu yönünden zayıf olarak bulunsa da zamanla İngiliz edebiyatının en önemli eserlerinden biri haline gelmiştir.

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Ev ve okuldaki zor şartlar nedeniyle sağlığı zayıflayan ünlü yazar, erkek kardeşinin cenazesi sırasında soğuk algınlığına yakalanmış ve tıbbi müdahaleler işe yaramayınca 19 Aralık 1848'de 30 yaşında tüberküloz sebebiyle vefat etmiştir.

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