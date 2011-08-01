Ekşi Sözlük ile ilgili önceki içeriklerimizde, mesaj alımını kapatma ve gece modu açma konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş idik. Bugün ise siz değerli ziyaretçilerimiz ile, ekşi sözlük şifre değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. Mevcut şifreniz, hesabınızın güvenliği için pek de kuvvetli değil ise, şifre değiştirme işlemi gerçekleştirmenizi mutlaka tavsiye ederiz. Aşağıdaki adımları izleyerek ise bu yönde aksiyon alabilmektesiniz.

AYRICA: Ekşi Sözlük Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "ayarlar" sekmesine tıklayalım.

2) Ardından "şifre" adlı bölüme giriş yapıyoruz.

3) İlgili kutucukları doldurup, "güncelle" butonuna tıklayabiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük şifre değiştirme hakkında bilgi aktarımı sağlamış olduk. Hesabınızın, kötü niyeti olan insanlar tarafından ele geçirilememesi adına şifrenizi zor, ezberlenmesi kolay olmayan ve rakamlar içerecek şekilde güncellemenizi tavsiye edebiliriz.