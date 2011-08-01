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Ekşi Sözlük Mesaj Alımını Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:20 - Tarih: 20 Şubat 2022 - Yorum: 0

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Ekşi Sözlük Mesaj Alımını Kapatma Nasıl Yapılır?Ekşi Sözlük ile ilgili faydalı ipuçları paylaşmaya siz değerli ziyaretçilerimiz ile devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, ekşi sözlük mesaj alımını kapatma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Hiç kimse tarafından mesaj almak, rahatsız edilmek istemiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

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Ekşi Sözlük Mesaj Alımını Kapatma Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Mesaj Alımını Kapatmak

1) Öncelikle "ayarlar" sekmesine tıklıyoruz.

Ekşi Sözlük Mesaj Alımını Kapatma 1

2) Ardından "mesaj" başlığı altındaki açılır menüden "hiç kimse" adlı seçeneği seçelim.

Ekşi Sözlük Mesaj Alımını Kapatma 2

3) Akabinde "kaydet" butonu ile ilgili işlemleri tamamlayabiliriz.

Ekşi Sözlük Mesaj Alımını Kapatma 3

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, ekşi sözlük mesaj alımını kapatmak yönünde bilgi aktarımı sağlamış olduk. Bir yazar olarak hiç kimse tarafından mesaj almak istemiyor iseniz, yukarıdaki kolay adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Umarız faydalı bir ipucu olmuştur.


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