Ekşi Sözlük ile ilgili ipuçlarını aktardığımız içeriklerimize devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, ekşi sözlük tema değiştirme ve ekşi sözlük profil fotoğrafı değiştirme hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş idik. Bugün ise sizlerle birlikte, ekşi sözlük gece modu açma nasıl yapılıyor, bunu öğreniyor olacağız. Gözünüzü yormaması için dilerseniz, gece modunu açmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

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Ekşi Sözlük Gece Modu Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "seçenekler" butonuna tıklayalım.

2) Ardından "gece modu" sekmesine tıklıyoruz.

3) Sonuç ise görebileceğiniz üzere aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu içeriğimizde sizler için, ekşi sözlük gece modunu açmak nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış olduk. Gece modu ile daha koyu renkli bir temaya geçiş yaparak, gözlerinizin yorulmasının önüne geçebilirsiniz. Bilmeyen yazarlar için umarız faydalı bir anlatım olmuştur.