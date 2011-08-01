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Ekşi Sözlük Gece Modu Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:00 - Tarih: 19 Şubat 2022 - Yorum: 0

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Ekşi Sözlük Gece Modu Açma Nasıl Yapılır?Ekşi Sözlük ile ilgili ipuçlarını aktardığımız içeriklerimize devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, ekşi sözlük tema değiştirme ve ekşi sözlük profil fotoğrafı değiştirme hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş idik. Bugün ise sizlerle birlikte, ekşi sözlük gece modu açma nasıl yapılıyor, bunu öğreniyor olacağız. Gözünüzü yormaması için dilerseniz, gece modunu açmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Ekşi Sözlük İki Kez Tıklama Sorunu ve Çözümü

Ekşi Sözlük Gece Modu Açma Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Gece Modu Açmak

1) Öncelikle "seçenekler" butonuna tıklayalım.

Ekşi Sözlük Gece Modu Açma 1

2) Ardından "gece modu" sekmesine tıklıyoruz.

Ekşi Sözlük Gece Modu Açma 2

3) Sonuç ise görebileceğiniz üzere aşağıdaki gibi olacaktır.

Ekşi Sözlük Gece Modu Açma 3

Bu içeriğimizde sizler için, ekşi sözlük gece modunu açmak nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış olduk. Gece modu ile daha koyu renkli bir temaya geçiş yaparak, gözlerinizin yorulmasının önüne geçebilirsiniz. Bilmeyen yazarlar için umarız faydalı bir anlatım olmuştur.


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