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Ekşi Sözlük Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:23 - Tarih: 18 Şubat 2022 - Yorum: 0

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Ekşi Sözlük Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?Ekşi Sözlük ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, profil fotoğrafı değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş idik. Bugün ise sizler için, ekşi sözlük tema değiştirme yönünde bilgi vermek istiyoruz. Ekşi Sözlük'te oldukça sık vakit geçiriyor iseniz, mevcut temalar arasından gözünüze daha güzel gelen bir temayı seçebilirsiniz. Ekşi Sözlük tema değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Ekşi Sözlük İki Kez Tıklama Sorunu ve Çözümü

Ekşi Sözlük Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Tema Değiştirmek

1) Öncelikle "ayarlar" sekmesine tıklıyoruz.

Ekşi Sözlük Tema Değiştirme 1

2) Akabinde "temalar" başlığındaki temalardan birisini seçelim.

Ekşi Sözlük Tema Değiştirme 2

3) Son olarak "kaydet" butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

Ekşi Sözlük Tema Değiştirme 3

Bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük tema değiştirme yönünde bilgi aktarımı sağlamış olduk. Ekşi Sözlük'te yazar iseniz, mevcut temalar arasından seçim yapabilir ve sürekli olarak ilgili tema ile Ekşi Sözlük'ü ziyaret edebilirsiniz.


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