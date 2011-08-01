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Ekşi Sözlük İki Kez Tıklama Sorunu ve Çözümü

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 05:35 - Tarih: 06 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Ekşi Sözlük İki Kez Tıklama SorunuTürkiye'nin en büyük plâtformlarından biri olan Ekşi Sözlük, her gün binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Ancak eğer ki bir reklam engelleme eklentisi kullanıyor iseniz, maalesef ki sitede yer alan reklâm kodları ile eklenti kodlarının olasılıkla çakışmasından ötürü, ekşi sözlük iki kez tıklama sorunu ortaya çıkabilmektedir.

Ekşi Sözlük İki Kez Tıklama Sorunu ve Çözüm Yöntemi

Ekşi Sözlük İki Kez Tıklama Sorunu ve Çözümü

Ekşi Sözlük iki kez tıklama sorunu için ise, örneğin uBlock Origin eklentisindeki "Filtrelerim" sekmesine aşağıdaki kodu eklemeniz yeterli olacaktır.

eksisozluk.com##+js(nostif, ,100)

Böylelikle, ekşi sözlük iki kere tıklama sorunu için kalıcı bir çözüm sağlamış olacaksınız. Umarız faydalı bir ipucu olmuştur. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.


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