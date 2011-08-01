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Ekşi Sözlük Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:05 - Tarih: 17 Şubat 2022 - Yorum: 0

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Ekşi Sözlük Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?Oldukça aktif ve ülkemizdeki en büyük sitelerden biri olan Ekşi Sözlük, zaman zaman yeniliklere de ev sahipliği yapıyor. Eskiden olmasa da, artık yazarların profil fotoğraflarını herkes görebiliyor. Dolayısı ile eğer siz de bir yazar iseniz, ekşi sözlük profil fotoğrafı değiştirme yönünde merakınız olabilir. Bu işlem çok basit olup, aşağıdaki adımları izleyerek konu ile ilgili hemen aksiyon alabilirsiniz.

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Ekşi Sözlük Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Profil Fotoğrafı Değiştirmek

1) Öncelikle sağ üstteki "ben" bağlantısına tıklıyoruz.

Ekşi Sözlük Profil Fotoğrafı Değiştirme 1

2) Profil fotoğrafı kısmına tıklayalım.

Ekşi Sözlük Profil Fotoğrafı Değiştirme 2

3) Akabinde "yeni fotoğraf yükle" butonuna tıklayıp işlemleri tamamlıyoruz.

Ekşi Sözlük Profil Fotoğrafı Değiştirme 3

Bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük profil fotoğrafı değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Profilinizi daha da kişisel bir hâle getirmek istiyor iseniz, yukarıdaki adımları izleyerek, siz de profil fotoğrafınızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bilmeyen yazarlar için faydalı olmasını dileriz.


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