Oldukça aktif ve ülkemizdeki en büyük sitelerden biri olan Ekşi Sözlük, zaman zaman yeniliklere de ev sahipliği yapıyor. Eskiden olmasa da, artık yazarların profil fotoğraflarını herkes görebiliyor. Dolayısı ile eğer siz de bir yazar iseniz, ekşi sözlük profil fotoğrafı değiştirme yönünde merakınız olabilir. Bu işlem çok basit olup, aşağıdaki adımları izleyerek konu ile ilgili hemen aksiyon alabilirsiniz.

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Ekşi Sözlük Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sağ üstteki "ben" bağlantısına tıklıyoruz.

2) Profil fotoğrafı kısmına tıklayalım.

3) Akabinde "yeni fotoğraf yükle" butonuna tıklayıp işlemleri tamamlıyoruz.

Bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük profil fotoğrafı değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Profilinizi daha da kişisel bir hâle getirmek istiyor iseniz, yukarıdaki adımları izleyerek, siz de profil fotoğrafınızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bilmeyen yazarlar için faydalı olmasını dileriz.