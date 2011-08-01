Ekşi Sözlük ile ilgili olarak önceki içeriklerimizde, ekşi sözlük entry silme ve ekşi sözlük entry sabitleme yönünde bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizlerle, ekşi sözlük entry düzenleme nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmak istiyoruz. Yazdığınız bir entry'yi daha sonra düzenlemek için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Oldukça kolay bir işlem.

AYRICA: Ekşi Sözlük Biyografi Düzenleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Entry Düzenleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "ben" adlı bağlantıya tıklıyoruz.

2) Düzenlemek istediğimiz entry karşısındaki "diğer" butonuna tıklayalım.

3) Açılan seçenekler arasındaki "düzelt" sekmesine tıklayarak entry düzenleme işlemini gerçekleştirmeye başlayabiliriz.

Bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük entry düzenlemek nasıl oluyor, bu konuya yönelik bilgi vermiş olduk. Bu yönde bilgisi olmayan yeni Ekşi Sözlük yazarları için de umarız faydalı bir anlatım olmuştur.