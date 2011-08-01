Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Ekşi Sözlük Entry Düzenleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:55 - Tarih: 26 Şubat 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Ekşi Sözlük Entry Düzenleme Nasıl Yapılır?Ekşi Sözlük ile ilgili olarak önceki içeriklerimizde, ekşi sözlük entry silme ve ekşi sözlük entry sabitleme yönünde bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizlerle, ekşi sözlük entry düzenleme nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmak istiyoruz. Yazdığınız bir entry'yi daha sonra düzenlemek için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Oldukça kolay bir işlem.

AYRICA: Ekşi Sözlük Biyografi Düzenleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Entry Düzenleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Entry Düzenlemek

1) Öncelikle "ben" adlı bağlantıya tıklıyoruz.

Ekşi Sözlük Entry Düzenleme 1

2) Düzenlemek istediğimiz entry karşısındaki "diğer" butonuna tıklayalım.

Ekşi Sözlük Entry Düzenleme 2

3) Açılan seçenekler arasındaki "düzelt" sekmesine tıklayarak entry düzenleme işlemini gerçekleştirmeye başlayabiliriz.

Ekşi Sözlük Entry Düzenleme 3

Bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük entry düzenlemek nasıl oluyor, bu konuya yönelik bilgi vermiş olduk. Bu yönde bilgisi olmayan yeni Ekşi Sözlük yazarları için de umarız faydalı bir anlatım olmuştur.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık