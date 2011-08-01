Ekşi Sözlük ile ilgili olarak sizlerle oldukça kaliteli ipuçları paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizler için, ekşi sözlük profile entry sabitleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vereceğiz. Profilinizi takip edenlere yönelik olarak örneğin, popüler bir entry'nizi profil sayfanızda sabitleyebilirsiniz. Bu entry ise her zaman diğer entry'lerinizin en üstünde görüntülenecektir. Ekşi Sözlük entry sabitlemek için ise aşağıdaki adımları izleyerek uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Ekşi Sözlük Biyografi Düzenleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Profile Entry Sabitleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "ben" adlı bağlantıya tıklayalım.

2) İlgili entry'nizin sağ tarafındaki "diğer" butonuna tıklayın.

3) Seçenekler arasındaki "profilime sabitle" sekmesine tıklayabilirsiniz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük entry sabitleme nasıl yapılıyor, bu konuya yönelik bilgi aktarımında bulunduk. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını temenni ediyoruz. Bir başka Ekşi Sözlük ipuçlarına yönelik içeriğimizde ise görüşmek üzere.