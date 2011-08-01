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Ekşi Sözlük Biyografi Düzenleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:37 - Tarih: 23 Şubat 2022 - Yorum: 0

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Ekşi Sözlük Biyografi Düzenleme Nasıl Yapılır?Ekşi Sözlük'e zaman zaman yeni özellikler de eklenmiyor değil. Örneğin, profilinizde kendinize özel küçük bir bilgi ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Ekşi Sözlük biyografi eklemek oldukça basit bir işlem olup, sizi yansıtan bir sözü veya bir bağlantıyı eklemeyi düşünebilirsiniz. Bu bağlamda, ekşi sözlük biyografi düzenlemek için aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Ekşi Sözlük E-Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Biyografi Düzenleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Biyografi Düzenlemek

1) Öncelikle sağ üst bölümdeki "ben" bağlantısına tıklayın.

Ekşi Sözlük Biyografi Düzenleme 1

2) Açılan sayfadaki "üç nokta" şeklinde olan butona tıklayın.

Ekşi Sözlük Biyografi Düzenleme 2

3) Buradaki "biyografi düzenle" sekmesine tıklayın.

Ekşi Sözlük Biyografi Düzenleme 3

4) Açılan sayfadaki kutucuğa dilediğinizi yazıp, "kaydet" butonuna da tıklayarak tüm işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Ekşi Sözlük Biyografi Düzenleme 4

Bu içeriğimizde sizler için, ekşi sözlük biyografi ekleme nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Profilinizi daha da kişiselleştirmek için, yukarıdaki adımları izleyip, biyografi bölümünü doldurabilir ve kendinize özel bir şekilde yapılandırabilirsiniz.


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