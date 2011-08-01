Ekşi Sözlük'e zaman zaman yeni özellikler de eklenmiyor değil. Örneğin, profilinizde kendinize özel küçük bir bilgi ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Ekşi Sözlük biyografi eklemek oldukça basit bir işlem olup, sizi yansıtan bir sözü veya bir bağlantıyı eklemeyi düşünebilirsiniz. Bu bağlamda, ekşi sözlük biyografi düzenlemek için aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Ekşi Sözlük E-Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Biyografi Düzenleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sağ üst bölümdeki "ben" bağlantısına tıklayın.

2) Açılan sayfadaki "üç nokta" şeklinde olan butona tıklayın.

3) Buradaki "biyografi düzenle" sekmesine tıklayın.

4) Açılan sayfadaki kutucuğa dilediğinizi yazıp, "kaydet" butonuna da tıklayarak tüm işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizler için, ekşi sözlük biyografi ekleme nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Profilinizi daha da kişiselleştirmek için, yukarıdaki adımları izleyip, biyografi bölümünü doldurabilir ve kendinize özel bir şekilde yapılandırabilirsiniz.