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Ekşi Sözlük E-Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:15 - Tarih: 22 Şubat 2022 - Yorum: 0

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Ekşi Sözlük E-Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?Sizler için Ekşi Sözlük ile ilgili yararlı ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, ekşi sözlük şifre değiştirme ve ekşi sözlük mesaj alımını kapatma hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş idik. Bugün ise, ekşi sözlük e-posta adresi değiştirme yönünde bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. İlk kayıt olduğunuz zaman eklediğiniz e-mail adresinizi değiştirmek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hemen ilgili adımlara geçelim.

AYRICA: Ekşi Sözlük Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük E-Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük E-Posta Adresi Değiştirmek

1) Öncelikle "ayarlar" sekmesine tıklayalım.

Ekşi Sözlük E-Posta Adresi Değiştirme 1

2) Ardından "e-mail" adlı bölüme giriş yapıyoruz.

Ekşi Sözlük E-Posta Adresi Değiştirme 2

3) Açılan sayfadaki ilgili kutucukları doğru bir şekilde doldurup, "e-mail adresimi değiştir" butonuna da tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Ekşi Sözlük E-Posta Adresi Değiştirme 3

Evet, bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük mail adresi değiştirme konusu ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Kayıt olduğunuzda girdiğiniz e-mail adresiniz örneğin artık güncel değil ise, yukarıdaki adımları izleyerek siz de, e-posta adresinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Faydalı olmasını diliyoruz.


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