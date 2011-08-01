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Ekşi Sözlük Entry Silme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:15 - Tarih: 25 Şubat 2022 - Yorum: 0

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Ekşi Sözlük Entry Silme Nasıl Yapılır?Ekşi Sözlük ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bugün sizler için, ekşi sözlük entry silme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Önceden yazdığınız ancak daha sonra pişman olduğunuz bir entry var ise örneğin, ilgili entry'yi dilediğiniz zaman silebilirsiniz. Ekşi Sözlük entry silmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Ekşi Sözlük Profile Entry Sabitleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Entry Silme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Entry Silmek

1) Öncelikle "ben" adlı bağlantıya tıklıyoruz.

Ekşi Sözlük Entry Silme 1

2) İlgili entry yanındaki "diğer" butonuna tıklayalım.

Ekşi Sözlük Entry Silme 2

3) Akabinde "sil" sekmesi ile işlemleri tamamlayabiliriz.

Ekşi Sözlük Entry Silme 3

Bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük entry silme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi edinmiş olduk. Eğer sizin de kalıcı olarak silmeyi düşündüğünüz bir entry'niz mevcut ise, yukarıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.


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