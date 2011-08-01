Ekşi Sözlük ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bugün sizler için, ekşi sözlük entry silme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Önceden yazdığınız ancak daha sonra pişman olduğunuz bir entry var ise örneğin, ilgili entry'yi dilediğiniz zaman silebilirsiniz. Ekşi Sözlük entry silmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Ekşi Sözlük Profile Entry Sabitleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Entry Silme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "ben" adlı bağlantıya tıklıyoruz.

2) İlgili entry yanındaki "diğer" butonuna tıklayalım.

3) Akabinde "sil" sekmesi ile işlemleri tamamlayabiliriz.

Bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük entry silme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi edinmiş olduk. Eğer sizin de kalıcı olarak silmeyi düşündüğünüz bir entry'niz mevcut ise, yukarıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.