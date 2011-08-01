Domain (Alan Adı) Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Domain alırken nelere dikkat etmeli? içeriğimizle karşınızdayız. Günümüzde İnternet sitesi olmayan insan kalmadı desek, yalan olmaz. Bu yüzden web sitesi oluştururken en önemli konulardan bir tanesi olan, alan adı (domain) konusuna azami seviyede özen göstermemiz gerekiyor. Dolayısı ile alan adı alırken dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar bütünü bulunmaktadır. Eğer ki verimli, kalıcı ve uzun vadeli bir proje düşünüyorsanız, alan adınızı seçerken dikkat etmeniz gereken parametrelere önem vermelisiniz. Peki, alan adı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Alan adının önemi nedir? Dilerseniz bu gibi soru işaretlerini gidermeye çalışıyor olacağız.

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Alan Adı Nedir? Ne İşe Yarar?

Alan adı, web sitenize giriş yapılabilmesini sağlayan, harf veya rakamlardan oluşan bir adres bütünüdür. Alan adı uzantısı sayesinde web sitenize bağlantı kurabilir, ziyaretçilerinizin IP adresi yerine, daha kolay ulaşım sağlamasına olanak tanıyabilirsiniz. Bu yüzden özellikle markalaşma açısından alan adı seçimi oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile alan adınızı seçerken dikkat edilmesi gerekenler bundan ötürü de önem kazanmaktadir.

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Alan Adı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

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Akılda Kalıcı Olun: Evet, alan adınızın akılda kalıcı olmasına özen göstermelisiniz. Böylelikle, web sitenizin adresi insanların aklında kalacak ve belki ilerleyen günlerde doğrudan erişim sağlayacaklardır. Bu yüzden içeriğiniz ile alâkalı, akılda kalıcı ve kolay hatırlanabilen bir alan adı seçin.

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Alan Adı Uzunluğu: Domain adresinin uzunluk konusu çok önemli. Firma veya kişisel bir web sitesi olsa da, alan adınızı çok uzun seçmeyin. Yani jenerik veya keyword dediğimiz kategoride bir alan adı seçiminde bulunmanız çok iyi olur. Eğer direkt marka odaklı bir domain alacaksanız da, çok uzun olmamasına ve akılda kalıcı olmasına dikkat edebilirsiniz. Uzun alan adları hem hatırlanma, hem yazma açısından hem zor hem de sıkıcıdır. Ortalama uzunlukta bir alan adı seçmeniz en uygun olanıdır.

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İçerikle Uyumlu Olmalısınız: Bu konu çok önemli. Yani bir teknoloji sitesi için, yemek tarifleri üzerine bir alan adı kullanmak doğru olmaz. İçeriğiniz ile alâkalı olabilecek bir anahtar kelime içeren veya marka adı olabilecek bir kelime bütünü ile alan adı oluşturmaya özen gösterin. Eğer içeriğiniz ile alâkalı bir alan adı seçerseniz, bu uzun vadede tarafınıza avantaj sağlayacaktır.

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Tire (-) Kullanmayın: Eğer uzun soluklu bir proje düşünüyorsanız, alan adınızın içerisinde tire olmamasına dikkat edin. Çünkü tire bulunan alan adlarını hatırlamak veya yazmak zordur. Bu yüzden direkt bir veya birden fazla kelimeden oluşan bir alan adı seçmeye özen gösterin.

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Uzantınızı Dikkatli Seçin: Evet, domain uzantısı da çok önem verilmesi gereken bir faktör. Global bir proje düşünüyorsanız, .com, .net. veya .org tercih edebilirsiniz. Ancak örneğin yalnızca Türkiye odaklı bir proje düşünüyorsanız, elbette gen.tr veya web.tr gibi belge gerektirmeyen uzantıları da tercih edebilmektesiniz. Kararı siz vereceğiniz için, iyi düşünmeniz gerekiyor. SEO konusunda birçok kişi .com'u tercih etmektedir. Bu durum sektöre ve lokasyona göre değişkenlik gösterir.

Domain Firması: Alan adı olgusu, çok önemli ve çok dikkat edilmesi gereken hassas bir olgudur. Bu yüzden domain alacağınız firmayı çok ama çok iyi seçmelisiniz. Geleceğinizi de düşünerek, kaliteli ve gerekirse pahalı bir firma tercih edin. Ayrıca ilgili firmanın ne zamandır yayın hayatına devam ediyor olduğunu da araştırmanızda yarar var. Uzun vadeli bir proje düşünüyorsanız, alan adınızı kesinlikle büyük bir firmadan almaya özen gösterin. Daha sonra ilgili firma ile ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız, alan adınız için belirli bir bütçe ayırın ve çok ucuza kaçmayın.

Domain Geçmişi: Şu anki projenizin içeriği elbette farklıdır. Ancak alacağınız domain önceden başkası tarafından kullanıldı ise, ne gibi içerikler üretildiğini merak edebilirsiniz. Bu yüzden Wayback Machine vasıtası ile domain geçmişini geçen yıllara göre sorgulayabilirsiniz.

Sonuç olarak, domain alırken nelere dikkat etmeli? şeklinde bir soru soruyorsanız, bu içeriğimizin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Alan adını doğru belirlemek oldukça önemlidir. Çünkü daha sonra değiştirmek mümkün değil. En azından web sitenizin içeriğine uygun, akılda kalıcı ve kolay yazılıp, hatırlanabilen bir alan adı seçiminde bulunmanız, projenizin ilerleyen senelerdeki başarısını pekiştirebilecek bir faktör olarak dile getirilebilir. Bu yüzden alan adı seçiminde yukarıda yer alan kıstaslara dikkat edin. Peki sizce alan adı alırken dikkat edilmesi gereken farklı şeyler de var mı? Yorum göndererek düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.