Disqus yorum formu ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya ara vermeden devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde, yorum başlıkları türkçe yapmak ve yorum formu koyu renk yapma nasıl oluyor, bu gibi konularda bilgi vermiş idik. Şimdi ise, yorum sıralama yapısını değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarıyor olacağız. Sonuç olarak, yorumların nasıl listeleneceğini aşağıdaki adımları izleyerek belirleyebilirsiniz. Hemen ilgili adımlara göz atıyoruz.

AYRICA: Disqus Varsayılan Yorumcu Avatarı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Disqus Yorum Sıralama Yapısı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings sekmesine tıklayalım.

2) Ardından Community sekmesine de tıklıyoruz.

3) Default Sort adlı açılır menüden dilediğimiz sıralama biçimini seçebiliriz.

4) Save adlı butona tıklayarak ise işlemleri tamamlıyoruz.